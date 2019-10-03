Руис советует Джошуа взять паузу в случае второго поражения

Мексиканский боксер Энди Руис поделился мнением о своем сопернике, британце Энтони Джошуа.
По словам Руиса, Джошуа стоит взять небольшую паузу, если мексиканец сможет снова победить его. Руис считает, что одно или два поражения не изменят отношения к Джошуа, так как он является великолепным бойцом.
«Я уверен, что он вернётся на свой уровень. Он был величайшим чемпионом в тяжёлом весе. У него были все пояса, но теперь они у меня. Мне очень повезло оказаться в такой ситуации», — сказал Руис, слова которого приводит BoxingScene.
Напомним, в первой встрече Руис нанес Джошуа сенсационное поражение, хотя фаворитом боя считался британец. Если бы Руис отказался от декабрьского реванша, то мог бы лишиться титула по версии IBF. Руководители организации настояли на том, чтобы вопрос был решен как можно скорее.
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