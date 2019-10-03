Руис советует Джошуа взять паузу в случае второго поражения

Мексиканский боксер Энди Руис поделился мнением о своем сопернике, британце Энтони Джошуа.

По словам Руиса, Джошуа стоит взять небольшую паузу, если мексиканец сможет снова победить его. Руис считает, что одно или два поражения не изменят отношения к Джошуа, так как он является великолепным бойцом.

«Я уверен, что он вернётся на свой уровень. Он был величайшим чемпионом в тяжёлом весе. У него были все пояса, но теперь они у меня. Мне очень повезло оказаться в такой ситуации», — сказал Руис, слова которого приводит BoxingScene.