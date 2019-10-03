Английский «Манчестер Юнайтед» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы в гостях сыграл вничью с голландским «АЗ Алкмар» со счетом 0:0.

Манкунианцы провели по воротам соперника шесть ударов, и ни один из них не пришелся в створ. Футболисты голландского клуба нанесли 12 ударов, четыре из которых попали в створ ворот Давида де Хеа.

В параллельном матче белградский «Партизан» обыграл казахстанскую «Астану» со счетом 2:1. После двух туров «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в группе с четырьмя очками, столько же баллов у сербского коллектива.

Следующий матч манкунианцы проведут 6 октября на выезде против «Ньюкасла» в рамках английской премьер-лиги. В Лиге Европы англичане 24-го числа встретятся с «Партизаном» в Белграде.