В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома потерпел поражение от испанского «Хетафе» со счетом 1:2.

В составе испанского клуба дубль оформил Анхель, который отличился на 36-й минуте с передачи Кенеди и на 61-й минуте с передачи Рауля Гарсии. У «Краснодара» единственный гол забил Ари на 69-й минуте матча.

Отметим, на 81-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «Хетафе» Давид Тимор.

После двух игр команда Мурада Мусаева не набрала ни одного очка и располагается на последнем месте в группе С. «Хетафе» с шестью баллами идет первым. В параллельной встрече «Базель» сыграл вничью с «Трабзонспором» со счетом 2:2, швейцарский клуб идет вторым с четырьмя баллами.

Следующий матч в Лиге Европы «Краснодар» проведет с «Трабзонспором» 24 октября в Турции. В рамках российской премьер-лиги южанам предстоит встретиться со «Спартаком» 6 октября.