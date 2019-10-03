Для тех любителей спорта, кто мог что-то пропустить, Nevasport предлагает подборку главных спортивных новостей за четверг, 3 октября.

Отец Хабиба: Хотим принять Макгрегора в Москве

Отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов рассказал о ближайших планах своего сына на бои в UFC, а также затронул тему боя-реванша с Конором Макгрегором.

Новичка «Торонто» Михеева назвали «русским на задании»

Игру российского нападающего «Торонто Мейпл Лифс» Ильи Михеева в его дебютном матче в НХЛ высоко оценили эксперты и болельщики «Торонто».

Медведева выиграла короткую программу на Shanghai Trophy, Турсынбаева — вторая

Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла соревнования в короткой программе на турнире в Шанхае.

Россия проиграла Ирландии на Кубке мира по регби со счетом 35:0

Мужская сборная России по регби всухую уступила команде Ирландии в третьем туре группового этапа Кубка мира по регби. Турнир проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября.

Сотникова ищет гадалку, которой перечислила 2 млн рублей

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова сообщила в полицию о мошенничестве.

Матчи НХЛ могут впервые состояться в России

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что матч команд Лиги может пройти в России.

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» и не набрал ни одного очка в группе ЛЕ

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА дома потерпел поражение от каталонского «Эспаньола» со счетом 0:2.

«Витязь» обыграл ЦСКА, забросив две шайбы в большинстве

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» одержал гостевую победу над московским ЦСКА со счетом 2:1.

«Краснодар» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома потерпел поражение от испанского «Хетафе» со счетом 1:2.