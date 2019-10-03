Для тех любителей спорта, кто мог что-то пропустить, Nevasport предлагает подборку главных спортивных новостей за четверг, 3 октября.
Отец Хабиба: Хотим принять Макгрегора в Москве
Отец российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов рассказал о ближайших планах своего сына на бои в UFC, а также затронул тему боя-реванша с Конором Макгрегором.
Новичка «Торонто» Михеева назвали «русским на задании»
Игру российского нападающего «Торонто Мейпл Лифс» Ильи Михеева в его дебютном матче в НХЛ высоко оценили эксперты и болельщики «Торонто».
Медведева выиграла короткую программу на Shanghai Trophy, Турсынбаева — вторая
Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла соревнования в короткой программе на турнире в Шанхае.
Россия проиграла Ирландии на Кубке мира по регби со счетом 35:0
Мужская сборная России по регби всухую уступила команде Ирландии в третьем туре группового этапа Кубка мира по регби. Турнир проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября.
Сотникова ищет гадалку, которой перечислила 2 млн рублей
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова сообщила в полицию о мошенничестве.
Матчи НХЛ могут впервые состояться в России
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что матч команд Лиги может пройти в России.
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» и не набрал ни одного очка в группе ЛЕ
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА дома потерпел поражение от каталонского «Эспаньола» со счетом 0:2.
«Витязь» обыграл ЦСКА, забросив две шайбы в большинстве
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» одержал гостевую победу над московским ЦСКА со счетом 2:1.
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома потерпел поражение от испанского «Хетафе» со счетом 1:2.
Комментарии Развернуть