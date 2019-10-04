Российский форвард хоккейной команды «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил дебютную шайбу за новый клуб в официальном матче.

На старте регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» победили «Виннипег Джетс» со счетом 6:4. Встреча прошла на площадке «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Исход матча решился в третьем периоде.

Авторами голов за «Рейнджерс» в матче стали Марк Стаал, Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад, Бретт Хауден и Брендан Смит. В составе «Виннипега» отличились Блейк Уилер (дубль), Марк Шайфли и Кайл Коннор.

Панарин отличился в матче не только шайбой, но и результативной передачей на Джейкоба Трубу в третьей шайбе хозяев. На льду в общей сложности россиянин находился чуть более 19 минут.

Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев на льду не появлялся.