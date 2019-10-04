В Тампе на площадке «Амали-Арена» местный клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу на старте регулярного чемпионата, обыграв «Флориду Пантерс».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки. В воротах «Флориды» дебютный официальный матч за клуб провел российский вратарь Сергей Бобровский. Он сделал 25 сейвов, но пропустил четыре шайбы, пятая была отправлена в пустые ворота, когда «Флорида» сняла вратаря.

К разгрому «пантер» приложил руку российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он отправил в ворота Сергея Бобровского одну шайбу, а также отличился голевой передачей на Патрика Маруна. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал в матче три результативные передачи, в т.ч. на Кучерова.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал 35 сейвов, однако пропустил две шайбы.