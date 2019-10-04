Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинс» с поражения стартовал в регулярном чемпионате КХЛ, уступив «Баффало Сейбрз». Встреча прошла на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Единственную шайбу «Питтсбурга» в матче забросил россиянин Евгений Малкин, реализовав большинство на 26-й минуте встречи. Ему ассистировали Сидни Кросби и Крис Летанг.

В составе «Баффало» дублем отметился нападающий Конор Шири, он огорчил голкипера «Пингвинс» на 6-й и на 35-й минуте. На заключительной минуте второго периода третью шайбу «Баффало» забросил Расмус Далин.

Следующий матч «Питтсбург» также проведет дома, команда Евгения Малкина сразится с «Коламбус Блю Джекетс». «Баффало Сейбрз» на домашней площадке примет «Нью-Джерси Девилс».