Бывший российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин обратился к своей сестре, биатлонистке Анастасии Кузьминой после ее объявлении об окончательном завершении карьеры.

Шипулин выложил несколько фотографий с сестрой в «Инстаграме», написав сестре письмо.

«Настя! Ты уходишь из биатлона, не побоюсь этого слова, настоящей легендой. Твои победы, твои медали и твои гонки говорят сами за себя», — написал Шипулин, добавив, что его сестра сделала счастливыми огромное количество болельщиков.

Антон Шипулин также отметил, что Кузьмина была для него примером в спорте, в учебе и в жизни с самого детства. «Благодаря тебе я пришел в биатлон, который дал мне в профессиональном плане все, что у меня есть. Твою роль в моем становлении как человека и как спортсмена сложно переоценить», — отметил спортсмен, добавив, что сестра всегда поддерживала в трудную минуту.

Полное обращение Антона Шипулина можно прочитать в его «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) 3 Окт 2019 в 9:40 PDT

Напомним, сам Антон Шипулин оставил биатлон в декабре 2018 года, сейчас он является депутатом Государственной думы.