Испанский теннисист, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль официально снялся с турнира AТР серии «Мастерс» в Шанхае. Информацию об этом сообщили организаторы турнира в официальном «Твиттере».

Причина отказа Надаля участвовать в турнире — травма запястья, которую он получил ранее. Из-за этой проблемы спортсмен был вынужден сняться с Кубка Лэйвера в сентябре.

To our fans, it’s with a heavy heart that we announce that @RafaelNadal will be withdrawing from the 2019 Rolex Shanghai Masters due to a wrist injury. #rolexshmasters pic.twitter.com/D9fDVdBPzc

