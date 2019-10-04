Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 4 октября, проведет дебютный матч в Евролиге против немецкой «Альбы». Встреча пройдет в Берлине на площадке «Мерседес-Бенц Арена».

Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Текущий сезон Евролиги — дебютный для петербургского «Зенита». В минувшем сезоне команда выступала в Еврокубке. Для того, чтобы принять участие в Евролиге, петербургский клуб получил уайлд-кард от организаторов турнира.

Пока «Зенит» провел только один матч в сезоне — в Единой лиге ВТБ «Зенит» обыграл польский клуб «Зелена Гура» со счетом 92:67.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2019/20 продлится до апреля 2020 года, затем сильнейшие команды определят победителя турнира в раунде плей-офф. В минувшем сезоне победителем Евролиги стал московский ЦСКА.