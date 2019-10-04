Положение России в таблице коэффициентов УЕФА не изменилось по итогам матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

У России по-прежнему шестое место в рейтинге несмотря на то, что на этой неделе три российских клуба проиграли свои матчи в еврокубках. В Лиге чемпионов «Локомотив» проиграл испанскому «Атлетико» со счетом 0:2. В минувший четверг ЦСКА дома проиграл «Эспаньолу», пропустив два безответных мяча, а «Краснодар» на своем поле уступил «Хетафе».

Спас положение петербургский «Зенит», обыграв прямого конкурента по таблице — португальскую «Бенфику». Сейчас Россия имеет 43,549 балла.

Благодаря победе «Спортинга» над клубом ЛАСК и ничейному результату в матче «Брага» — «Слован» Португалия приблизилась к шестому месту, однако все еще не может обогнать Россию — у нее 43,449 балла.

Отметим, страна, занявший шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, имеет право отправить в Еврокубки сезон шесть клубов: три места в Лиге чемпионов, одно — в Лиге Европы, еще два — в Лиге конференций.