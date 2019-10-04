В итальянской Энье продолжается заключительный, седьмой этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию.

Сегодня, 4 октября, с короткими программами на лед выйдут юниорки. Начало соревнований назначено на 15:30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Россию в соревнованиях девушек на седьмом этапе Гран-при среди юниоров представят две участницы Анна Фролова и Ксения Синицына, которые уже занесли себе в актив медали нынешней серии Гран-при. Фролова стала бронзовым призером соревнований в Загребе, Синицына завоевала серебро в Челябинске.

Пока в Энье состоялись соревнования у юниоров и танцевальных пар, промежуточное второе место занимает Петр Гуменник, в танцах первыми идут Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.

Произвольную программу девушки продемонстрируют на следующий день, 5 октября. Начало соревнований назначено на 17:45 по московскому времени.