На заключительном этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию в итальянской Энье сегодня, 4 октября, состоится произвольный танец.

Начало показа программ танцевальных дуэтов назначено на 20:20 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

По итогам ритмического танца в лидерах идет российская пара Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов. Дуэт из России получи от судей за свой прокат 65,52 балла.

Вторая российская пара, заявленная на турнир — Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев. Они идут третьими после ритм-танца, на который набрали 59,48 балла.

На данный момент прошли соревнования в короткой программе и у юношей. Россиянин Петр Гуменник идет на втором месте, первое — у итальянца Даниэля Грассля. Показ произвольных программ состоится завтра, 5 октября.