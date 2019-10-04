Российский теннисист Карен Хачанов обыграл итальянца Фабио Фоньини и смог пройти в полуфинал Открытого чемпионата Китая по теннису, который проходит в Пекине.

Встреча прошла на корте «Лотус» в Национальном теннисном центре и продлилась три партии. Счет по сетам 3:6, 6:3, 6:1 в пользу представителя России. Матч продлился 1 час и 46 минут. Ранее эти теннисисты между собой на корте не встречались.

На счету Хачанова семь эйсов, а его соперник из Италии подал навылет всего один раз за игру. Российский теннисист трижды ошибался при подаче, а Фоньини сделал четыре двойных ошибки.

Соперником Карена Хачанова в полуфинале Открытого чемпионата Китая по теннису станет победитель пары Доминик Тим — Энди Маррей.

Общий призовой фонд турнира в Пекине в мужском одиночном разряде составляет 3 миллиона 666 тысяч долларов.