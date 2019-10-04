Британский боец ММА, ранее выступавший в UFC, Майкл Биспинг шокировал зрителей во время подкаста, достав глазной протез.

Этим действием Биспинг хотел показать, почему он уже долгое время ходит в солнцезащитных очках и скрывает глаза.

Шокирующий момент попал на видео:



Какое-то время Майкл Биспинг обладал чемпионским поясом UFC в среднем весе. Проблемы со зрением он начал испытывать с 2013 года после боя с Витором Белфортом, а к концу карьеры в UFC почти перестал видеть одним глазом, после чего было решено заменить его на специальный протез.

Свой последний бой в UFC Майкл Биспинг провел в ноябре 2017 года, тогда он проиграл Келвину Гастелуму нокаутом на турнире UFC Fight Night 122.