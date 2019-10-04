Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, как относится к своим соревновательным костюмам на новый сезон.

По словам спортсменки в интервью CCTV, ей очень комфортно выступать в костюмах для нового сезона. «Я могу с уверенностью сказать, что сейчас я катаюсь в костюмах, в которых мне давно хотелось. Удобно, легко и красиво», — заключила спортсменка.

Напомним, сейчас Евгения Медведева соревнуется на коммерческом турнире в Шанхае. Вчера, 3 октября, прошли показы коротких программ, после которых Медведева заняла промежуточное первое место. Спортсменка без падений откатала свою постановку под композицию группы Muse и набрала 72,16 балла. Второй идет Элизабет Турсынбаева, ее результат — 69,24 балла.

Произвольные программы девушки покажут сегодня, 4 октября, в 15:00 по московскому времени.