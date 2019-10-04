Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Австралии в пятисетовом матче на Кубке мира по волейболу в Японии. Встреча прошла в Нагано на «Уайт Ринг Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу австралийцев.

Первый сет команда Туомаса Саммельвуо проиграла со счетом 25:16, так и не войдя в игру. Затем российские волейболисты вернулись в игру и взяли два сета — 25:22, 28:26. После этого команда Саммельвуо вновь упустила нити игры, проиграла четвертый сет со счетом 25:21, а на тай-брейке уступила со счетом 15:12.

Это первое поражение россиян на Кубке мира. Следующий матч на турнире в Японии сборная России проведет против команды Бразилии.

Победитель Кубка мира по волейболу определится по итогам кругового турнира, каждая команда должна сыграть с каждой.