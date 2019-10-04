Российский фигурист Александр Самарин стал вторым в короткой программе на коммерческом турнире Shanghai Trophy.

Свою короткую программу на турнире Самарин исполнил с падением. В начале фигурист спас четверной лутц, сумев приземлить прыжок, однако затем сорвал каскад, упав с четверного флипа. Тройной аксель Самарин исполнил чисто. За прокат Самарину поставили 84,66 балла.

Первым пока идет итальянец Маттео Риццо, он исполнил программу без падений и набрал 87,76 балла. На третьем месте идет представитель Австралии Брендан Керри, он набрал 78,45 балла.

Китайский фигурист Боян Цзинь один раз упал, а также сорвал четверной лутц и набрал всего 70,71 балла за прокат. Это промежуточное пятое место.

Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 5 октября, начало назначено на 10:00 по московскому времени.