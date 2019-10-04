Российский легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал о проблемах, которые возникли при сдаче допинг-теста на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

В интервью агентству ТАСС Шубенков заявил, что допинг-пробу на чемпионате он сдал без проблем, однако сам процесс затянулся. «Впервые столкнулся с ситуацией, когда у меня оказалась бракованная колба: я ее открыл, а кусок пробки просто вывалился», — рассказал легкоатлет, добавив, что пришлось вызывать делегата и все еще раз проверять, что заняло лишние 20 минут.

«Ничего, это часть жизни», — подметил Шубенков.

Напомним, на чемпионате мира в Дохе Сергей Шубенков завоевал серебряную награду в беге на дистанции 110 метров с барьерами. Ранее он выигрывал золото на ЧМ-2015, серебро на ЧМ-2017 и бронзу на ЧМ-2013.