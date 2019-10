В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флеймс» и «Колорадо Эвеланш» была зафиксирована первая драка новая сезона.

Матч прошел на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершился со счетом 5:3 в пользу «Колорадо». В конце второго периода российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел силовой прием против хоккеиста «Калгари» Остина Чарника. Партнер пострадавшего по «Флеймс» Милан Лучич напал на Задорова и ударил его по лицу, однако россиянин не стал отвечать на его удары и пытался повалить соперника на лед.

Момент со столкновением попал в трансляцию матча:

