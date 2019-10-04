Российский защитник петербургского «Зенита» рассказал о настрое команды на матч против «Урала» в 12-м туре чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

Слова игрока приводит портал «Известия». По словам Караваева, команда не имеет никаких проблем с графиком. «Все нормальные европейские клубы играют через два дня на третий. Никто у нас на это не жалуется, просто готовимся к следующей игре с «Уралом», — отметил Караваев, не считающий расписание «Зенита» трудным.

«У нас отличный позитивный заряд после победы над «Бенфикой», — сказал Караваев.

Напомним, в среду, 2 октября, «Зенит» со счетом 3:1 обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Матч с «Уралом» петербуржцы сыграют в воскресенье, начало встречи — 11:30 по московскому времени.

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