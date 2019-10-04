Если хочется провести выходные спортивно, а вы не знаете, как, Nevasport предлагает варианты для активного и спортивного отдыха.

Выступление Хабиба Нурмагомедова на Synergy Global Forum

Когда: суббота, 5 октября

Где: стадион «Газпром-Арена»

Непобедимый чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выступит на крупном международном форуме Synergy Global Forum. Тема выступления бойца: «Как оставаться непобежденным». Согласно программе форума, выступление Хабиба начнется в 13:50 по московскому времени, затем его будет интервьюировать российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Ленинградец» — «Луки-Энергия», ПФЛ, зона «Запад»

Когда: суббота, 5 октября, начало в 15:00

Где: Стадион «Нова Арена», Гражданский проспект, 100

«Зенит» уехал на выезд в Екатеринбург, но для неутомимых любителей футбола найдется свое мероприятие. В субботу очередной домашний матч в ПФЛ проведет областной ФК «Ленинградец». Пока клуб из Ленинградской области идет на шестом месте в турнирной таблице, его соперник — «Луки-Энергия» — на девятом, однако разница в заработанных очках не так уж велика.

СКА — «Трактор», КХЛ, регулярный чемпионат

Когда: суббота, 5 октября, начало в 17:00

Где: «Ледовый дворец», проспект Пятилеток, 1

В выходные в Петербург снова возвращается хоккей: местный СКА проведет встречу против челябинского «Трактора». В этом сезоне команда под руководством Алексея Кудашова выдает как отличные, так и провальные матчи, поэтому результат предсказать сложно. Тем интереснее для зрителей!

Тхэквондо. Всероссийские соревнования «Кубок Балтийского Моря»

Когда: 5-6 октября

Где: «Сибур Арена», Футбольная аллея, 8

Любители единоборств могут провести выходные на фестивале боевых искусств и посмотреть на тхэквондо. Соревнования на «Кубке балтийского моря» стартуют в пятницу, а в выходные можно будет посмотреть на финальные выступления и состязания в показательном конкурсе.

Благотворительный забег «Айда, Пушкин!»

Когда: суббота, 5 октября

Где: Приморский парк Победы, Крестовский остров

В эти выходные наконец-то пройдет ежегодный костюмированный забег благотворительного фонда AdVita для взрослых и детей — «Айда Пушкин». В этом году ожидается, что в забеге примут участие 700 участников. Все билеты уже проданы, однако можно просто внести свой вклад в мероприятие и совершить пожертвование в фонд. Регистрация участников начинается в 10:00 по московскому времени.