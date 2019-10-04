Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный заявил, что был игрок, подписание которого в межсезонье сорвалось в последний момент.

«Был такой игрок, который на менее выгодных условиях остался в клубе — участнике Евролиги. Правда, это было в тот момент, когда мы только принимали решение подавать заявку на wild card. Имени раскрыть не могу», — рассказал он в интервью «Известиям».

Команда Джоана Плазы летом целиком обновила легионерский состав. А из россиян прошлого сезона в команде остались только капитан Евгений Воронов, Антон Пушков и Владислав Трушкин. «Зенит» покинули Валиев, Карасев, Панин, но зато добавились другие россияне — Хвостов, Зубков и Понкрашов. Иностранная часть в этом сезоне наиболее громкая по именам за всю историю: клуб пополнили звездный центровой Густаво Айон, два крепких разыгрывающих Альбиси и Ренфро, многообещающий защитник Холлинс, опытный четвертый номер Уилл Томас, интересные легионеры — Абромайтис, Понитка и Айверсон.