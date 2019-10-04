Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо после сенсационного проигрыша на тай-брейке команде Австралии похвалил соперников и рассказал о причинах поражения.

По его словам, австралийские волейболисты играли в волейбол в быстром темпе и со множеством контратак.

«Но так начинать матч — это невозможно, это происходит снова. После такого начала ты начинаешь нервничать, допускать ошибки», — заявил он на послематчевой пресс-конференции, назвав поражение большим уроком.

Напомним, Россия проиграла Австралии в пятисетовом матче со счетом 3:2. Это первое поражение россиян на Кубке мира — ранее подопечные Саммельвуо обыграли Иран и Канаду. Следующий матч на турнире в Японии сборная России проведет против команды Бразилии.