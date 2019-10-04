Генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный заявил, что уход из команды Сергея Карасёва не имеет никакого отношения к высказываниям его отца — бывшего тренера команды Василия Карасёва, раскритиковавшего руководство и врачей клуба.

«Выпады Василия Николаевича пусть останутся на его совести, к Сергею это никакого отношения не имеет. Мы делали предложение игроку сразу после сезона, дальше решение было за ним и его агентом», — рассказал Церковный в интервью «Известиям».

Василий Карасев покинул команду прошлой зимой. Под его руководством «Зенит» трижды подряд становился бронзовым призером Единой лиги ВТБ. На его место пришел испанец Жоан Плаза. Сергей Карасёв в летнее трансферное окно перешел в «Химки».