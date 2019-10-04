Если в прошлом сезоне главным возмутителем спокойствия КХЛ был екатеринбургский «Автомобилист», то в нынешней регулярке сенсационно лидирует «Витязь». Сейчас команду с таким названием больше нельзя называть «тафгаями», как это было в 2010-м. Теперь это «игровики».

«Витязь» лидирует во всей КХЛ с 22 очками. В четверг команда из Подольска одержала сенсационную победу над ЦСКА (2:1), которая стала для подопечных Михаила Кравеца десятой подряд. Ранее «Витязь» обыграл СКА и «Магнитку».

«Мы просто хотим играть с полной самоотдачей, чтобы радовать себя, всех своих близких и болельщиков, чтобы «Витязь» был на слуху не только за счет драк, а за счет хоккея. Чтобы люди видели, что команда отдает все силы для победы», — объяснил после победы над ЦСКА неожиданные успехи клуба Михаил Кравец.

Кто ведет «Витязь» к победам?

Лидер на скамье

Михаил Кравец, уроженец Ленинграда, будучи игроком, в бедные 90-е уехал на заработки из СКА в Северную Америку. За девять лет умудрился поменять 12 (!) клубов, иногда меняя команду по несколько раз за год. Все это были клубы низших американских лиг, в которых Кравец на практике скопил разные системы игры. В начале 2000-х Кравец вернулся в Петербург, но возраст уже не позволял играть в хоккей — так и закончил.

Восемь лет спустя он начал тренерскую карьеру: сначала в фарм-клубе в качестве ассистента, затем в основной команде СКА, помогая Милошу Ржиге и Юкке Ялонену. У Кравеца даже есть опыт в качестве наставника армейцев — он исполнял обязанности главного тренера после увольнения Ржиги. Затем Кравец уехал в «Сочи», где три года также работал ассистентом. А потом, наконец, стал главным тренером, возглавив китайский «КуньЛунь» в сезоне 17/18. Следом был год работы в «СКА-Нева», но уже с этого сезона Кравец работает в «Витязе».

Лидер на льду

Александра Семина знают как бывшую звезду, сверкавшую в «Вашингтоне» в десятых годах. Семин — один из самых талантливых игроков российского хоккея, автор дубля в финале ЧМ-2008. Но вот последние года три-четыре он уже не показывал даже намека на тот хоккей, несмотря на молодой, по сравнению с теми же Овечкиным и Ковальчуком, возраст. В позапрошлом сезоне Семин осел на своей родине в красноярском «Соколе». Казалось бы все — это закат. Но с прошлого года его подобрал «Витязь», где Семин провел неплохой сезон (41 очка в 54 играх).

В нынешнем сезоне Семин — «божит». Перестроив свою игру с энергорежима на интеллектуальный хоккей, Семин играет в первом звене, отдает космические передачи и забивает сам. Сейчас в 11 играх КХЛ в его активе 12 очков (5 голов и 7 передач).

Хорошие легионеры

«Витязь» собрал неплохих иностранцев. Все они — финские легионеры: нападающие Миро Аалтонен, Йоонас Яттинен, Пекка Йормака и защитник Вилле Лаюнен. Аалтонен (10 очков) — один из лидеров команды, играет уже третий сезон, классно выглядит в большинстве. Лаюнен (5 передач) — ключевой защитник, начинавший карьеру в КХЛ в «Магнитке» еще восемь лет назад. Няттинен (4 передачи) имеет опыт игры в НХЛ за «Монреаль». Йормака (2 очка) — погоды делает меньше, но достойно выглядел в «Йокерите», набирая более 20 очков в каждом из четырех своих сезонов в КХЛ. Помощь при выборе финских игроков Кравецу оказал Юкка Ялонен, которому Михаил помогал в СКА.

Экс-СКА

Как человек из системы СКА Кравец не мог достигнуть главного успеха в своей тренерской карьере без хоккеистов, прошедших через петербургский клуб. Основной вратарь — Илья Ежов, долгое время пытавшийся закрепиться в роли основного голкипера армейцев, но вот уже четыре сезона проводящий вне родного клуба. В нынешнем сезоне он делит игровое время с другим голкипером Александром Самоновым.

Форвард Святослав Гребенщиков — воспитанник СКА, игравший за вторые команды армейского клуба еще с 2013 года. В этом сезоне он забил за «Витязь» уже пять шайб.

Наконец, форвард Евгений Артюхин. Лучшие годы карьеры долговязого форварда пришлись именно на СКА. Сейчас в «Витязе» Арюхин выполняет эпизодическую роль, выходя на лед в те моменты, когда команде требуется его помощь в силовой борьбе.