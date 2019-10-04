Отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой Дмитрий заявил, что не понимает, откуда появилась информация о том, что его дочь перевела два миллиона рублей интернет-гадалке.

«Я не понимаю пока, откуда эта информация. Может быть, какая-то утка, есть у нее недоброжелатели, которые в Instagram залазят и фигню всякую делают. Я так думаю, что это какой-то левак полнейший, но кому это нужно, я не понимаю», — рассказал он в каналу «360».

Ранее сообщалось, что Сотникова обратилась к гадалке для того, чтобы вылечить свою сестру, страдающую редким заболеванием — синдромом Тричера-Коллинза, которое вызывает грубые дефекты лицевой части черепа.

В начале сентября Сотникова якобы увидела объявление «специалиста в области магии» и обратилась за помощью. Женщина заявила, что болезнь Марии на самом деле является сглазом. По словам гадалки, она могла бы помочь девушке за 2 миллиона рублей. Сотникова перевела деньги, после чего мошенница скрылась.