Спортивный журналист, муж легкоатлетки Марии Ласицкене Владас Ласицкас сравнил награждения после чемпионатов мира от Федерации бокса России и Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: СМС от главы федерации с букетиком», — написал Ласицкас в своем «Твиттере».

Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей 👍🏻 Легкоатлетам от ВФЛА: смс от главы федерации с букетиком 😂 pic.twitter.com/ZR8qVfxG7G — Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) October 3, 2019

Напомним, в Дохе на чемпионате мира по легкой атлетике россиянка Мария Ласицкене выступала под нейтральным статусом и завоевала третью золотую медаль в прыжках в высоту. Все высоты спортсменка из России взяла с первой попытки, остановившись на отметке 2,04 м.