Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный назвал предстоящий сезон тяжелейшим для команды.

«Практика показывает, что клубы — новички Евролиги в погоне за результатом чаще не только не выдерживают дистанции, но и проваливаются в национальных чемпионатах, проигрывая более слабым соперникам. У нас нет иллюзий, мы понимаем предстоящие сложности и готовимся к самым серьезным испытаниям», — рассказал он в интервью «Известиям».

Напомним, «Зенит» стартует в Евролиге сегодня матчем с немецкой «Альбой». На старте Единой лиги ВТБ петербуржцы обыграли «Зелену Гуру». Встреча прошла на площадке польской команды и завершилась со счетом 92:67 в пользу гостей. Счет по периодам — 19:16, 26:19, 26:14, 21:18, все четыре отрезка «зенитовцы» доминировали на паркете и заканчивали с преимуществом по очкам.