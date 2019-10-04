Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с российским защитником Антоном Беловым. Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

По информации издания, обновленное соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20. Срок контракта истечет 30 апреля 2020 года. Предыдущий контракт игрока действовал до 2021 года.

Напомним, минувшей весной Антон Белов получил тяжелое повреждение, ему потребовалась операция. После нее спортсмен проходил долгий курс реабилитации, он не был с командой на сборах, а также, не сыграл на данный момент, ни одного матча в сезоне.

СМИ сообщают, что уже сегодня защитник присоединился к команде, он может выйти на лед уже завтра в игре с «Трактором».

В минувшем сезоне Антон Белов провел за СКА 41 матч в регулярном чемпионате, а также 17 игр в плей-офф.