Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина из-за травмы не выступит на первенстве мира в Дохе (Катар).

«Причиной стала травма передней поверхности бедра. Прилетела сюда, продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать. Важнее сейчас плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону,», — написала спортсменка в своём аккаунте в «Инстаграм».

Ранее спортсменка призналась, что уже десять лет испытывает боли в ахилле.

На данный момент в активе сборной России две золотые медали — у Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене и одно серебро Сергея Шубенкова. Сегодня будут разыграны шесть комплектов медалей. Россияне Илья Иванюк и Михаил Акименко выступят в прыжках в высоту, ходок Василий Мизинов выйдет на дистанцию в 20 км.