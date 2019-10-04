Капитан сборной России по волейболу, олимпийский чемпион Сергей Гранкин считает, что команда не справилась с Австралией из-за плохих подач, проблем на блоке и отсутствия командного духа.

«Мы не смогли побороться с Австралией, потому что у них был отличный приём. Они всегда оказывались один на один на краях, что доставляли нам трудности. Нам нужно выходить на матч и бороться, а не ждать, пока начнём играть по-своему», — цитирует Гранкина официальный сайт FIVB.

Напомним, Россия проиграла Австралии в пятисетовом матче со счетом 3:2. Это первое поражение россиян на Кубке мира — ранее подопечные Саммельвуо обыграли Иран и Канаду. Следующий матч на турнире в Японии сборная России проведет против команды Бразилии.