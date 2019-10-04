Новоиспеченный игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе перед матчем с ЦСКА.

В интервью пресс-службе клуба Мамаев рассказал, что несмотря на интенсивность тренировок и трудности, связанные с долгим невыходом на поле, он прибавляет с каждым днем. «Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними», — объяснил он, добавив, что никаких проблем с адаптацией у него нет.

Новичок «Ростова» Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе. Перед началом занятия полузащитник рассказал, как его приняли в команде и поблагодарил болельщиков за поддержку.https://t.co/xZQ3piH1bq pic.twitter.com/eqi9vogirX — Football Club Rostov (@rostovfc) October 4, 2019

Напомним, после освобождения из колонии Павел Мамаев расторгнул контракт с «Краснодаром» и подписал соглашение с «Ростовом». Вместе с Александром Кокориным с октября прошлого года Мамаев отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы.

В «Ростове» Мамаев взял 10-й номер. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Начать играть футболист может уже зимой.