Русский финн Туомас Саммельвуо ведет мужскую сборную России по волейболу к победе на Кубке мира. Путь этот долог и тернист: несмотря на две победы, команда все еще находится в поиске игры и устраивает сюрпризы как соперникам, так и своим болельщикам.

Начали россияне с весьма уверенной победы над Ираном со счетом 3:1. Под конец команда Саммельвуо слегка расслабилась, однако смогла довести матч до победы в четвертой партии. После матча главный тренер отметил, что Кубок мира — это такой турнир, на котором некогда праздновать победы.



Спрашивали у наставника россиян и про интересные вещи в Японии. Перед матчем Саммельвуо вручили большой букет цветов.



Хоть Саммельвуо и родом из Финляндии, ему не чуждо русское чувство юмора. В интервью он говорил о том, что строит новую команду, однако молодой её не назовешь: один капитан команды чего стоит.



На следующий день после победы над Ираном россияне встретились с командой Канады и проспали первые две партии. Могли и проиграть с треском, однако проснулись в третьем сете и довели матч до победы. В чем причина такой ужасной игры: тренер отмечает, что на внешние факторы ничего не спишешь.

После матча тренер отметил подачу Ивана Яковлева:

Из таких сложных матчей нужно делать соответствующие выводы: на что стоит обратить внимание, какие пробелы закрыть, как поработать с настроем. Прессе Саммельвуо рассказал о том уроке, который канадцы преподали россиянам своей игрой.

3 октября сборная России отдыхала, а на следующий день сенсационно проиграла сборной Австралии. Непонятное состояние было у игроков сборной весь матч: снова не включились в игру с самого начала, затем все же вырвали два сета и почти пришли к победе, но сдались в концовке. Саммельвуо негодует — урок от Канады не усвоен.

Следующий матч по расписанию — дуэль со сборной Бразилии, промежуточным лидером таблицы. Здесь уже не может быть плохих начал, безвольности и нервов, нужно побеждать конкурента, чтобы возвращаться в игру. Завтра в Нагано будет очень жарко.