Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, катающиеся в группе Этери Тутберидзе, провели совместную тренировку в Японии, где 5 октября станут участницами шоу Japan Open.

Фигуристки выступят в составе сборной Европы вместе с Хавьером Фернандесом и Денисом Васильевсом. Формат турнира предполагает прокат только произвольных программ. Загитова впервые в сезоне покажет костюм, в котором будет танцевать «Клеопатру». Трусова уже показала свое платье-трансформер на мемориале Ондрея Непелы, который выиграла с огромным преимуществом.

Начало выступлений мужчин — в 6.30, женщин — в 8.15 мск.

Сегодня любители фигурного катания могут насладится как прокатами юниоров на этапе Гран-при в Италии, так и произвольными программами Евгении Медведевой и Элизабет Турсынбаевой на турнире в Китае.