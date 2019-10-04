Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти в финал турнира в Пекине в парном разряде, уступив поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело.

Встреча продлилась 1 час 35 минут. За это время победители сделали 4 эйса при одной двойной ошибке, россияне 6 раз подали навылет, но допустили четыре двойные ошибки.

В одиночном виде Хачанов вышел в полуфинал, переиграв итальянца Фабио Фоньини (3:6, 6:3, 6:1), где встретится с Домиником Тимом. Рублев тому же Фоньини проиграл еще во втором круге.

Общий призовой фонд турнира в Пекине в мужском одиночном разряде составляет 3 миллиона 666 тысяч долларов.