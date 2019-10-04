Всемирное антидопинговое агентство (WADA) задействует семь организаций для совместной разработки нового вида допинг-тестирования – анализа засохшей крови (DBS).

За реализацией проекта следит специальный комитет. Тестировать засохшую кровь спортсменов начнут уже на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

«WADA стремится предоставить новые способы защиты чистого спорта, которые уменьшат неудобства и дискомфорт для спортсменов, а также сделают антидопинговое тестирование проще, эффективнее и дешевле. Возможно, DBS станет прорывом в глобальном потенциале антидопингового тестирования», – пояснил исполнительный директор WADA по науке и международному сотрудничеству Оливье Рабин.

Преимуществами такого вида тестирования считается более простой сбор проб, дешевизна транспортировки образцов, экономия места для их хранения и возможность сделать анализ, взяв совсем немного материала.

Ранее на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства появился обновленный список запрещенных веществ и методов на 2020 год. Также WADA представило краткую характеристику основных изменений и программу мониторинга на следующий год. Список будет использоваться с 1 января 2020 года, но спортсмены ознакомятся с ним заранее.