Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в Пекине в двух сетах уступила датчанке Каролине Возняцки. Итоговый счет встречи, которая продлилась 1 час 31 минуту, составил 3:6,6:7.

Касаткина не сделала ни одного эйса и совершила шесть двойных ошибок. В полуфинале Возняцки встретится с победительницей матча Наоми Осаки и Бьянки Андрееску.

Ранее на турнире российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти в финал в парном разряде, уступив поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело. В одиночном виде Хачанов вышел в полуфинал, переиграв итальянца Фабио Фоньини (3:6, 6:3, 6:1), где встретится с Домиником Тимом. Рублев тому же Фоньини проиграл еще во втором круге.