На коммерческом турнире Shanghai Trophy стартовали соревнования в произвольной программе у женщин. В состязаниях принимает участие шесть спортсменок.

Россию на турнире в Шанхае представляет Евгения Медведева. После короткой программы она идет лидером соревнований, за выступление без падений спортсменка набрала 72,16 балла. В произвольной программе Медведева выйдет на лед последней из участниц.

Второй после короткой программы идет Элизабет Турсынбаева из Казахстана, она набрала 69,24 балла. Спортсменка выйдет на лед пятой по счету.

Ранее сегодня, 4 октября, в Шанхае состоялся показ короткой программы у мужчин. Россиянин Александр Самарин идет вторым, поскольку он не смог исполнить каскад с четверным флипом. Лидирует в соревнованиях итальянец Маттео Риццо.