Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова назвала вещи, которые она бы хотела взять с собой на необитаемый остров.

Спортсменка ответила на вопрос в интервью Камиле Валиевой на Первом канале, отрывок из которого выложила у себя в «Инстаграме» ее тренер Этери Тутберидзе.

«Телефон и родителей, коньки и своих тренеров. Ну и не важно, что там не будет льда… А, ну и лед», — рассказала Загитова.

Под руководством Этери Тутберидзе Алина Загитова выиграла финал Гран-при сезона-2018, чемпионат мира в Сайтаме, чемпионат Европы в Москве и Олимпийские игры в Пхенчхане.