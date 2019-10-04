Сборная России по прыжкам в воду получила дополнительные квоты на Олимпиаду 2020 года в Токио. Информацию об этом сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания.

Известно, что вопрос распределения олимпийских квот рассматривался на заседании исполкома Международной федерации плавания. Запрос на это подал глава Европейской лиги плавания Паоло Барелли.

По итогам заседания было принято такое правило: если чемпион Европы также прошел на Олимпиаду-2020 по итогам ЧМ в Кванджу, то дополнительную лицензию получает следующий участник из списка, который не квалифицировался на игры.

Дополнительную квоту в прыжках в воду с трехметрового трамплина принесла Кристина Ильиных, в мужских прыжках в воду с вышки (10 м) лицензию заработал Руслан Терновой.

Летние Олимпийские игры 2020 года состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа.