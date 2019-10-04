Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун родила первого ребенка. Об этом спортсменка сообщила в своем «Инстаграме».

В своем профиле Мамун выложила фотографию мужа, пловца Александра Сухорукова вместе с младенцем. В подписи Маргарита Мамун указала дату рождения малыша — 3 октября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 03.10.2019 ♥️ Публикация от Margarita Mamun (@ritamamun) 4 Окт 2019 в 4:04 PDT

Пара пока не раскрывает пол ребенка, по одежде малыша также непонятно, кого родила гимнастка — девочку или мальчика.

Напомним, с Александром Сухоруковым экс-спортсменка встречалась с 2013 года, после ее победы на Олимпиаде пловец заявил, что задумывается о свадьбе. Поженились спортсмены в 2018 году.

Спортивную карьеру Маргарита Мамун завершила окончательно в 2017 году.