Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун родила первого ребенка. Об этом спортсменка сообщила в своем «Инстаграме».
В своем профиле Мамун выложила фотографию мужа, пловца Александра Сухорукова вместе с младенцем. В подписи Маргарита Мамун указала дату рождения малыша — 3 октября.
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Пара пока не раскрывает пол ребенка, по одежде малыша также непонятно, кого родила гимнастка — девочку или мальчика.
Напомним, с Александром Сухоруковым экс-спортсменка встречалась с 2013 года, после ее победы на Олимпиаде пловец заявил, что задумывается о свадьбе. Поженились спортсмены в 2018 году.
Спортивную карьеру Маргарита Мамун завершила окончательно в 2017 году.
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