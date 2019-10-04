Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением, чего не хватает главному тренеру сборной России Сергею Базаревичу.

В интервью порталу «Известия» Ватутин отметил, что в европейском баскетболе роль менеджера иная, чем в США. «реалии нашего баскетбола таковы, что для выбора 12 человек в сборную не нужен генменеджер, у нас нет изобилия кандидатов, приедут лучшие – будут шансы отобраться», — отметил Ватутин.

По мнению президента ЦСКА, сейчас Сергею Базаревичу не хватает ежедневной занятости в клубе. «Здесь снова мешают правила ФИБА: если при глубоком составе клуба, при 14-15 игроках в заявке, можно отпустить двух-трех на отборочные матчи во время «окон», то терять главного тренера никакой клуб не захочет», — сказал Ватутин, добавив, что любой тренер в таком случае становится заложником ситуации.

С 2016 года Сергей Базаревич является главным тренером сборной России по баскетболу.