Российский теннисист Карен Хачанов встретится с австрийцем Домиником Тимом в полуфинале турнира в Пекине.

В четвертьфинале Хачанов одолел итальянца Фабио Фоньини. Встреча прошла на корте «Лотус» в Национальном теннисном центре и продлилась три партии. Счет по сетам 3:6, 6:3, 6:1. Матч продлился 1 час и 46 минут. На счету Хачанова семь эйсов, а его соперник из Италии подал навылет всего один раз за игру. Российский теннисист трижды ошибался при подаче, а Фоньини сделал четыре двойных ошибки.

Тим в четвертьфинале обыграл Энди Маррея.

Общий призовой фонд турнира в Пекине в мужском одиночном разряде составляет 3 миллиона 666 тысяч долларов.

В парном разряде Хачанов и его соотечественник Андрей Рублёв проиграли на стадии полуфинала, уступив поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело.