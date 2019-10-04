Российский боец ММА, действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступит в Петербурге в основной программе Synergy Global Forum.

Нурмагомедов расскажет всем присутствующим о том, как оставаться непобежденным. Боец провел 28 боев в смешанных единоборствах, из них 12 — в промоушене UFC, и не потерпел ни одного поражения. На данный момент Хабиб Нурмагомедов провел уже два боя в статусе чемпиона UFC и дважды защитил чемпионский пояс.

Согласно программе форума, выступление Хабиба начнется в 13:50 по московскому времени, затем его будет интервьюировать российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В общей сложности, Хабиб пробудет на сцене около 40 минут.

Изначально интервьюером Хабиба Нурмагомедова должен был стать российский миллиардер Игорь Рыбаков, однако затем в программе форума произошла замена.