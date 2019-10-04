Стало известно, кто заменит травмированных полузащитников » Спартака» и «Локомотива» Романа Зобнина и Рифата Жемалетдинова в сборной России по футболу. Оба игрока получили травмы уже после того, как получили вызов от Станислава Черчесова.

Главный тренер сборной России принял решение заменить травмированных игроков полузащитником «Локомотива» Владиславом Игнатьевым и футболистом «Рубина» Павлом Могилевцем.

Напомним, на следующей неделе сборная России по футболу продолжит борьбу за выход в финальную стадию чемпионата Европы по футболу 2020 года. Первый матч россияне проведут в «Лужниках», где сыграют против команды Шотландии. В Глазго месяц назад сильнее были россияне. Игра с Шотландией пройдет 10 октября.

В воскресенье, 13 октября, сборная России сыграет на выезде с командой Кипра. Игра пройдет в Никосии.