Российская фигуристка Евгения Медведева с помарками исполнила произвольную программу на коммерческом турнире в Шанхае.

Программу Медведева исполнила под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши».

Спортсменка исполнила программу без падений, однако с некоторыми ошибками. В первой половине программы спортсменка не смогла исполнить каскады, остановившись на сольных прыжках. Первый двойной аксель спортсменка исполнила в степаут, а во второй половине программы не исполнила каскады с тройными прыжками, обойдясь комбинациями 3-2-2 и 3-2.

По данным болельщиков, Медведева выступала с температурой.

За программу Евгения Медведева получила 119,62 балла.

Выступление Евгении Медведевой завершило соревнования в женском одиночном катании на Shanghai Trophy.

Сегодня, 4 октября, также состоятся показы произвольных программ у спортивных пар. Россию в этом виде представляет Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. После короткой программы они идут вторыми, пропустив вперед пару из Китая.