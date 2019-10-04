Российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей коммерческого турнира Shanghai Trophy.

Медведева с ошибками исполнила произвольную программу и стала второй с результатом 119,62 балла, однако по сумме баллов смогла выйти в лидеры и выиграть турнир. Сумма баллов Медведевой — 191,78 балла.

Второй стала казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева. Она стала третьей в произвольной программе, дважды упав, но по сумме баллов (186,09) вышла на второе место.

Третьей стала спортсменка из Южной Кореи Ын Су Лим. Она выиграла произвольную программу с результатом в 121,77 балла, однако не смогла опередить из-за маленьких баллов за короткую программу.

После девушек на лед с произвольными программами выйдут пары. Россию в этом виде представляет дуэт Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.