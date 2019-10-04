Представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, травмированная на старте сезона, дважды упала при исполнении произвольной программы на турнире Shanghai Trophy.

В начале программы Элизабет прыгнула тройной сальхов вместо четверного, который презентовала в прошлом году, затем исполнила двойной лутц и тройной флип, но упала с тройного риттбергера. Позже уже в каскаде тройной сальхов-тройной тулуп фигуристке не удался второй прыжок. Завершающим каскадом стала комбинация из двойного акселя и двойного тулупа.

Судьи оценили высптупление Турсынбаевой в 116,85 балла.

Впереди — произвольные программы пар.