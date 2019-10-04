Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко. По ее словам, ЦСКА выезжает за счет силы игроков.

Людмила заметила, что Гончаренко полностью проиграл прошлый сезон, а сейчас выезжает на ошибках соперников. Пацаны, по словам Дюковой, хоть и неизвестные, но все в порядке.

«И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности», — уверена Дюкова.

Также Дюкова отметила, что знает гораздо больше, чем остальные, кто сидит на трибунах и кричит, что они не «Спартак». Гончаренко, по ее словам, боится брать на себя ответственность, из-за него клуб не попал в Лигу чемпионов. Но поскольку обыграл «Реал», выглядит топчиком.

Отметим, что Гончаренко закрыла свой аккаунт. В четверг ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы, при этом клуб лидирует в чемпионате России.